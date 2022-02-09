«انفصال وعودة».. محطات في حياة شيرين وحسام حبيب

في 3 ديسمبر، أعلنت الفنانة شيرين انفصالها عن المطرب حسام حبيب بعد قصة حب طويلة، ليثير الأمر الجدل على السوشيال ميديا ليعود الجدل مرة أخرى بنشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عودة الثنائي مرة أخرى، الأمر الذي أكده منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، ولم تخرج شيرين عبد الوهاب لتنفي أو تؤكد ذلك.

"بداية القصة"

في ٢٠١٨ أثار والد حسام حبيب الجدل عندما علق على صورة شيرين قائلا، عروسة ابني، ونشر الثنائي صور لهما وفي أبريل ٢٠١٨ أقام الثنائي حفل زفافهم ولم يحضره سوى المقربين.

"سعادة"

لازم الفنان حسام حبيب زوجته النجمة شيرين في كل الحفلات والمناسبات التي تحضرها شيرين، وتفاعل الجمهور مع المواقف الرومانسية، مثل طلب شيرين من حسام حبيب في إحدى الحفلات أن يأتي ويحملها لتنزل من على المسرح، وصاحبة طلبها بضحكة رقيقة.

"بداية الأزمة"

في نوفمبر 2020، تداول أنباء عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، إلى جانب اتهامه بالسيطرة على حساباتها المصرفية.

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية، قد قامت بنشر تسجيل لـ حسين حبيب، والد حسام حبيب، وهو يتحدث مع إحدى الفتيات، ويخبرها بأن نجله لديه التصرف في كل أموال شيرين، كما أنه يحاول إقناعه بالزواج مرة أخرى، حتى يستطيع الإنجاب، إلا أن شيرين تنفي ذلك وقالت إنها تثق تماما فى زوجها الفنان حسام حبيب لأنه بعد عن حياتها أشخاص مؤذين، بينما عبر حسام عن استيائه من هذه التصريحات.

"انفصال"

في ٢٠٢١ نشرت نضال الـحمدية خبر انفصال شيرين وحسام حبيب، وتحدثت عن حوار شيرين لها قائلة:" أنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني".

ونشرت صفحة شيرين عبد الوهاب بيانا قالت فيه إنه فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

“حلق شعرها”

وتفاجأ الجمهور في إحدى حفلات شيرين بخروجها وهى حليقة الرأس لتكسب تعاطف الكثيرين وتشجيعهم لها.