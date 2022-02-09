«فركشة ورجوع» بعد عودتها لحسام حبيب.. طبيب نفسي عن شيرين: «شخصية حدية»

في مفاجأة لكل جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث عودة شيرين لطليقها حسام حبيب وفجر هذا الخبر منظم الحفلات يوسف دندش حيث أكد في تصريح صحفي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت منذ أيام إلى طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفًا أنه حاول التواصل معها قبل أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي ردّ على هاتفها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدثت في تسجيل صوتي عن طلاقها من حسام حبيب وحقيقة وجود مفاوضات للعودة إليه، ساخرة من شروط عودتها له “معجزة من عند الله”.

وتواصلنا مع الدكتور جمال فرويز للوقوف على تفسير الشخصية التى تحب وتكره حبيبها بصورة سريعة حيث وصف هذا الأمر بالشخصية الحدية حيث من صفاتها تحب حبيبها للغاية في وقت، ووقت آخر لا يبعد عن الأول كثيرًا تكره.

وأضاف جمال فرويز لـ«الدستور» تتميز الشخصية الحدية بكونها شخصية مزاجية سريعة التقلبات في مشاعرها تجاه شخصيات حولها، من الممكن أن توجه اتهامات لشخص ما واليوم التالي تصبح صديقة له وتنفعل بصورة ايجابية في وقت ما والعكس يحدث بمرور وقت بسيط للغاية.

وتتسبب الوراثة بنسبة 15% من تكوين هذه الشخصية وكذلك 15% من التجارب الحياتية ونسبة 70% من التربية .

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ظهرت حليقة الرأس في حفل أحيته بأبو ظبي وقالت لجمهورها: "هاتقبلوني بالشكل ده؟ أنا كده فُقْت"، وأضافت: "خلاص بقيت سينجل".

وقدّمت خلال الحفل العديد من أغنياتها الشهيرة، ومنها "جرح تاني" و"نساي"، وتفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع اللوك الجديد الذي ظهرت فيه شيرين عبد الوهاب، ودعموها بقوة في الأزمة التى مرت بها والطلاق من حسام حبيب وذلك في 9 ديسمبر الماضي .