الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على «سلطان» اليوم.. سرق محلا وأطلق النار على الشرطة بحلوان

حبس متهم
حبس متهم

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الأربعاء، الحكم على "سلطان. م" لاتهامه في السرقة بالإكراه باستخدام أسلحة نارية في حلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وهي بضائع ومبلغ مالي وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليهم علي أبو القاسم وأحمد محمد وأحمد أنور وناجح محمد، وكان ذلك كرهاً عنهم بأن اقتحموا المتجر محل عمل المجني عليهم حاملين الأسلحة مهددين إياهم مطلقين الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، مما تخلف عنه حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية وشل مقاومتهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمتعلقات خاصتهم وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استعملوا القوة والعنف مع أفراد القوة المعينة بالارتكاز الأمني المتواجد بدائرة قسم شرطة حلوان، بأن أطلقوا صوب القوات الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم بنادق آلية لحملهم بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم حال هروبهم بالمسروقات، وقد بلغوا بذلك مقصدهم وتمكنوا من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

المستشار محمود كامل محمود الرشيدي جنايات القاهرة أسلحة نارية حلوان الحكم

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وائل لطفي

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