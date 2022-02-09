الموسيقار راجح داود لـ«الدستور»: «نقل عام» مشحون بالثراء الفنى على كافة المستويات

أعرب الموسيقار الكبير راجح داود، عن سعادته وفخره بوضع الموسيقى التصويرية لأحداث مسلسل «نقل عام» بطولة النجم محمود حميدة، والذي يعرض حاليا حصريا على شبكة قنواتON.

وأضاف الموسيقار الكبير، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: أعتبر «نقل عام» تجربة فريدة وعمل قريب جدا إلى قلبي وسط الأعمال الدرامية التى قمت بوضع الموسيقى التصويرية لها خلال مشوارى.

وعن السر وراء موافقته على وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، خاصة أنه مُقل فى وضع موسيقى الأعمال الدرامية قال «داود»: وافقت دون تردد وبذلت مجهودًا جبارًا لخروج ملحمة موسيقية درامية قوية؛ خاصة أننى لمست أنه عمل مشحون بالثراء الفني على كافة المستويات بداية من السيناريو المكتوب بحبكة مختلفة، وإنتاجيا، وإخراجيا بشكل خاص؛ فالعمل مع الأستاذ عادل أديب يتسم بالأريحية الشديدة، فهو مخرج واعٍ له باع طويل فى تاريخ الدراما المصرية وصاحب رؤية خاصة، كما أن المسلسل يحمل أسماء عمالقة أمثال النجم محمود حميدة والنجمة سميحة أيوب والنجمة سوسن بدر.

أما عن كواليس التعاون مع المخرج عادل أديب، والتحضيرات الخاصة للعمل قال الموسيقار الكبير: تشرفت كثيرا بالتعاون مع الأستاذ عادل أديب، وعقدنا عدة جلسات عمل للخروج بأفضل صورة، وتحدثنا كثيرا عن خلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة التى كان ينوي تقديمها وتخصصات الأبطال فى المسلسل وتبادلنا الأراء بكل بساطة والحمد لله، اتفقنا فى كل شيء ما جعل هذه المادة لها خصوصية كبيرة فى مستواها الموسيقى، فالموسيقى التصويرية تستوحى وتتأثر كثيرا بروح العمل.

أحداث «نقل عام»

تدور أحداث مسلسل نقل عام، فى إطار اجتماعى عائلى من خلال 30 حلقة، ويتم خلال العمل مناقشة العديد من القضايا الهامة منها الانفجار السكانى، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

أبطال «نقل عام»

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.