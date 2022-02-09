الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: 28% من الأمريكيين يعتقدون أن واشنطن لن تسيطر على كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إن 28 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة "لن تُسيطر أبدا" على كوفيد-19 ولن تعود إلى طبيعتها، ارتفاعا من نسبة 9 بالمائة في مارس عام 2021، وذلك حسب نتائج استطلاع أجرته جامعة مونماوث في يناير.

وقال التقرير إن استطلاعا آخر للرأي أجرته مؤسسة "كيه أف أف" وجد أن 77 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن معظم الناس سيصابون حتما بكوفيد-19 على أي حال، وهو شعور يتجاوز الانتماء الحزبي.

وأضاف التقرير إن التنبؤات بزوال الفيروس "كانت خاطئة في كل مرة. وقد تخلى معظم الخبراء عن ذلك" في ضوء المتغيرات الجديدة التي تعقب بعضها البعض.

وحتى مع انخفاض أعداد الحالات، فإنها لا تزال في مستويات قياسية مذهلة. وتجاوز العدد اليومي للوفيات إجمالي العدد في كل موجة أخرى باستثناء الشتاء الماضي. وتجاوز إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة كوفيد-19 الـ900 ألف حالة وفاة، وفقا لصحيفة ((واشنطن بوست)).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

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