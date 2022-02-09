الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر والجزائر يبحثان سبل تفعيل مخرجات زيارة تبون للقاهرة

السيسي وتبون
السيسي وتبون

 بحث السفير الدكتور مختار وريده، سفير مصر لدى الجزائر، ووزير التجارة الجزائري كمال رزيق، سبل تفعيل المخرجات المهمة للزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقاهرة يومي ٢٤ و٢٥ يناير الماضي، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية - الجزائرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري لسفير مصر، بديوان الوزارة بحضور عدد من قياداتها، حيث أكد الطرفان أهمية توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال تحقيق شراكة استراتيجية مصرية - جزائرية.  

كما بحث الوزير الجزائري والسفير المصري تنظيم منتدى اقتصادي مصري - جزائري على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بمشاركة عدد من كبرى الشركات المصرية والجزائرية، فضلًا عن التأكيد على ضرورة تشكيل أعضاء مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري في أقرب الآجال، وأن يشمل شركات جادة ومتميزة من البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

وتناول اللقاء أيضًا بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الثنائية بين البلدين في الأسواق الإفريقية في ظل الخبرات المصرية والجزائرية الواسعة داخل القارة السمراء، لا سيما في ضوء ما تمثله كل من مصر والجزائر كبوابتين لكل من غرب وشرق إفريقيا.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير الجزائري عن ترحيبه بقرار وزارة التجارة والصناعة المصرية الموافقة على المشاركة من خلال عدد من كبرى الشركات المصرية في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي المقرر عقده في يونيو 2022.

في السياق ذاته، أوضح وزير التجارة الجزائري، خلال اللقاء، متابعته للتطورات الإيجابية لأداء الاقتصادي المصري، لا سيما في ضوء نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وآثاره الإيجابية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخطوات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، التي تم اتخاذها وبالأخص فيما يتعلق بإصلاح نظام الدعم وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، والتي كانت محل تقدير من قبل الحكومة الجزائرية أثناء الإعداد لبرنامج الانعاش الاقتصادي الجزائري. 

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