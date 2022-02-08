الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: هدفنا حفظ حقوق الدولة والعمال وتشغيل أكبر قدر من المصانع

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، هدفنا كنواب للشعب هو حفظ حقوق الدولة والعمال، وذلك من خلال تشغيل أكبر قدر من المصانع التي سوف تغلق.

وأضاف قريطم خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه إن لم نستطع أن نغفل أعيننا على تلك المصانع التي بها مشاكل لأننا اقسمنا في البرلمان ونحن على ما اقسمنا عليه مصرين، مشددا أنه على الهيئات ورئيس الشركة القابضة المعدنية أن يعمل بإخلاص وليس بدوافع شخصية أو محسوبية، فهي أيضا مسؤولة أمام الله وأمام القيادة السياسية.

وأفاد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه لا يحدث أي تهاون أو تسرع في إغلاق أي منشأة أو مصنع قبل وجود حلول مناسبة تتطورها ، قائلا: جميعنا ذاهبون وسنحاسب أمام الله ونسعى جاهدين أن نعمل من اجل مصر تحت القيادة السياسية الحكيمة.

 

يذكر أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود ناقشت طلب إحاطة مساء اليوم الثلاثاء مقدم من  النائب محمد مصطفى بكري، بشأن أسباب الخسائر التي تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة، وايضا مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من  النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن حرمان شركة النصر لصناعة الكوك من استيراد الفحم الحجري نتيجة قرار  وزارة البيئة لتوفيق أوضاع المصنع البيئية، ما أدى إلى تحقيق خسائر تؤدي بالشركة إلى التصفية.

النائب علاء حمدي قريطم لجنة الصناعة المصانع الشركة القابضة المعدنية القيادة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

الباز يكشف سر إخفاء مدفن سيد القمنى عن أصدقائه وتلاميذه

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس