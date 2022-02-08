الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي

يبحث كثيرون عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إرسال الخطابات الرسمية إلى المديريات التعليمية 2022 بجميع محافظات الجمهورية، بشأن نتيجة “أولى ثانوي” والثاني الثانوي 2022 والصف الرابع الابتدائي “ترم أول".

 نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم

وفي هذا السياق، خاطبت الوزارة المديريات في المحافظات، باعتماد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي والرابع الابتدائي 2022، في شكل تقديرات من خلال المدارس، وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التقديرات في نظام النتائج المعتمد للعام الدراسي الجاري تبدأ من ضعيف وحتى ممتاز بالألوان التقديرية، بخلاف الأعوام السابقة.

  • ماذا يعني اللون الأزرق: وتكون درجته أعلى من 85%، يعنى حصول الطالب على تقدير ممتاز
  • ماذا يعني اللون البرتقالي: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد جدًا وتكون درجته أكبر من 75% وأقل من 85%،
  • ماذا يعني اللون الأحمر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير جيد درجة أعلى من 65% وأقل من 75%،
  • ماذا يعني اللون الأخضر: يدل على أن الطالب حصل على تقدير مقبول ودرجاته أكبر من 50% وأقل من 65%.
  • ماذا يعني اللون الأبيض: يدل على أن الطالب حصل على تقدير ضعيف ودرجاته أقل من 50%.

 

 نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

ومن هذا الجانب، يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي وأعلن الدكتور طارق شوقي، الذي يشغل منصب “وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”، أنه سيتم اعتماده نتائج الطلاب بشكل رسمي وإعلانها فور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، لكن لم يتم تحديد موعد بعينه وهو أمر متروك لمديريات التربية والتعليم بكل مدرسة داخل كل محافظة على حدة.

 رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم

  • في البداية: تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب من هنا.
  • وفي هذه الخطوة: اختيار الطالب بالنقر على أيقونة الاستعلام.
  • أما هذه الخطوة كتابة الطالب المرحلة الدراسية المنتمي إليها.
  • وهنا يجب يسجل الطالب البيانات الخاصة به كاملة.
  • وفي هذه الخطوة: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من ١٤ رقم.
  • وفي هذه الخطوة: يضغط الطالب علي أيقونة استعلام / ومن هنا تظهر امام الطالب النتيجة الخاصة به وبيان درجاته بشكل مُراجع جيدا.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

 

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