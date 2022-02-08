الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل حاول إدخال أقراص مخدرة لمحجوز فى سجن الخانكة

أحبطت مباحث القليوبية محاولة عاطل إدخال كمية من البانجو وبودو وأقراص مخدرة وهاتف محمول وشاحن داخل الزيارة المعدة لنجل عمه السجين بسجن مركز شرطة الخانكة على ذمة أحد اتهامه بقضية مخدرات، ومقاومة سلطات وسلاح وتحرر محضر بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول وشاحن لأحد المسجونين المودعين بسجن المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير البحث الجنائي بالمديرية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث المركز بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز تم ضبط "م.م.ع" 17 سنة عاطل مقيم دائرة المركز بحوزته 50 جراما من مخدر البانجو و20 جراما من مخدر البودر و30 قرص مخدر وهاتف محمول وشاحن داخل الزيارة المعدة لنجل عمه "ح.ع.ع" المودع بسجن المركز على ذمة قضية مخدرات ومقاومة سلطات وسلاح.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة والهاتف المحمول والشاحن بقصد إدخالها لنجل عمه المودع بسجن المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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