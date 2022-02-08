محافظ بورسعيد خلال تكريم أسر شهداء الشرطة: «نفتخر أننا جيل 30 يونيو»

محافظ بورسعيد: نفتخر أننا جيل 30 يونيو

أقامت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، احتفالية شعبية كبيرة لتكريم أهالي شهداء معركة الواحات، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

عيد الشرطة الـ 70

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال كلمته، أن الإحتفالية تأتي بالتزامن مع عيد الشرطة الـ 70، وتقام بحضور الكاتبة الصحفية نشوي الحوفي، وبحضور شهداء معركة الواحات والذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

تضحيات رجال الشرطة

وأضاف الغضبان، أن الإنجازات التي تشهدها الدولة ما كان لها أن تحدث لولا تضحيات رجال الشرطة علي مر العصور، مؤكدًا أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على مصر عزيزة مستقرة.

وأشار إلى أن المظاهرات وفيس بوك لا يبني الأوطان، ولكن تبنى الأوطان بالعمل والإنتاج والتضحية، قائلًا: نفتخر أننا جيل 30 يونيو، احنا جيل بنحافظ علي الماضي وبنكتب الحاضر والمستقبل.

فيديو توثيقي

وعرضت محافظة بورسعيد فيديو توثيقي يتحدث عن حجم الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد في عهد الرئيس السيسي خلال 7 سنوات، والقي الضوء علي مشروعات شرق بورسعيد وأنفاق قناة السويس والقناة الجديدة، بجانب المشروعات الصناعية والاستثمارية والترفيهية والخدمية.

تكريم أسر شهداء الواحات

وأكد اللواء عادل الغضبان ان الإحتفالية تستهدف تكريم أسر شهداء الواحات، وكذلك تقديم ندوة للكاتبة نشوى الحفوي لشحن بطاريات الوطنية، مؤكدًا أن الدولة تخوض معركة الوعي، وتواجه الإشاعات وحروب الجيل الخامس.