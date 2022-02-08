الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة سيدة وطفلتين بالاختناق إثر تسرب غاز فى بنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيبت سيدة وطفلين باختناق غاز داخل شقة بشرق النيل في مدينة بنى سويف الجديدة وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة وطفلين باختناق غاز داخل شقة يسكنونها بشرق النيل مدينة بنى سويف الجديدة.

وتبين أن المصابين هم: "رانيا ج.م" 42 سنة، والطفلين "كارل.و.س" 12 سنة،  و"كارن" 12 سنة، وبالكشف الطبي تبين أن حالاتهم مستقرة، وتم وضعهم على الأكسجين بالاستقبال.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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