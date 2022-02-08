الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

على غرار الإمارات.. شروط التأشيرة التي أعلنت عنها البحرين

البحرين
البحرين

أعلنت البحرين إطلاق تأشيرة جديدة للإقامة الدائمة في المنامة، حيث يعد تنفيذًا لخطة التعافي الاقتصادي، الذي سيسهم بدوره في تعزيز التنافسية بين المملكة ودولة الإمارات، التي أقرت الإقامة الذهبية العام الماضي.

وترصد الدستور في السطور التالية أبرز المعلومات عن التأشيرة الجديدة للإقامة في البحرين، والتي أثارت جدلا بعد الإعلان عنها صباح الأمس، وتأتي تزامنا مع التأشيرة الذهبية التي تطلقها الإمارات ويتمتع بها عدد من المشاهير والموهوبين.

  • من المقرر أن تجدد التأشيرة إلى أجل غير مسمى حيث تمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود، هذا بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسرة.
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  • من ضمن أبرز شروط التأشيرة التي فعلتها البحرين أن يكون الشخص الحاصل عليها أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني أي 5306 دولار أمريكي شهريا.

- الفئات التي يمكنها الحصول على تأشيرة البحرين أصحاب العقارات وفئة المتقاعدين، حيث يشترط لأصحاب العقارات امتلاكهم عقار أو مجموعة من العقارات بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني.

  • من اللازم أن يكون الراتب الذي يكون عليه المتقاعدين 4 آلاف دينار بحريني أو أكثر طوال الـ 5 سنوات للإقامة العادية متصلة.
  • أعلنت البحرين بأن الهدف الرئيسي من هذه التأشيرة خلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين، وذوي المواهب الفذة الذين يمكنهم الإسهام في النجاح المستمر للبحرين، في إطار رؤية البحرين 2030.

جدير بالذكر أن التأشيرة الذهبية التي أعلنت عنها البحرين أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي حول من الذي يمكنه الحصول عليها وشروط الحصول عليها والغرض من إعلان البحرين عن هذه التأشيرة والتي ستسهدف فئات مشهورة ومؤثرة وتمتلك مواهب كبيرة وتندرج تحت بند الشخصيات المؤثرة.

الاقامة البحرين اجتماع الذهب الإمارات مشاهير

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