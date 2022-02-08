«الخارجية» تكشف أبرز محاور مشاركة مصر بمنتدى بطرسبرج الاقتصادى

قال السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن المشاركة المصرية هذا العام في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي ستكون الأكبر فى تاريخ مشاركاتها بفعاليات منتدى سان بطرسبرج، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية ستتضمن زيارة رئاسية ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة لرجال الأعمال، فضلًا عن تنظيم فعاليات خارج المنتدى للترويج لمصر بدولة روسيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، للتحضير للمشاركة المصرية كضيف شرف الدورة الـ25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، والذى سيعقد بروسيا خلال شهر يونيو المقبل.

وقد شارك في فعاليات الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى جانب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسي.

من جانبه، أشار الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية أن ترتكز المشاركة المصرية بالمنتدى على المجالات ذات الاهتمام الأكبر بين البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة والمنطقة الروسية الصناعية فى مصر.

كما لفت المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنتدى يمثل نافذة هامة للتواصل مع الشركات الروسية وجذبهم للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في منطقة العين السخنة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجانب الروسي لبدء تفعيل المنطقة خلال المرحلة القريبة المقبلة.

من جانبه، لفت الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية أن ترتكز المشاركة المصرية بالمنتدى على المجالات ذات الاهتمام الأكبر بين البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة والمنطقة الروسية الصناعية فى مصر.

شارك في الاجتماع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد حاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب مشاركة المستشار التجارى ياسر مصطفى، رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.