مواعيد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 وشروط التسجيل

يبحث المواطنون عن مواعيد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسابقة تعيين لسد عجز المدارس.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد التقديم وفقا لوزارة التربية والتعليم وشروط التقديم وعدد التعيينات كل عام.

التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تصريحات صحفية أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي للتقديم في المسابقات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لسد عجز المدارس وأن الوزارة تواصلت مع وزارة التخطيط لوضع معايير التقديم.

وأوضح أن التقديم ستكون خلال 6 أسابيع أي أثناء عقد الفصل الدراسي الثاني حيث يتم التقديم عبر إلكترونيا ويعقبها عرض كافة الطلبات على لجنة الفحص التي من شأنها التفضيل بين المتقدمين من خريجي الجامعات حيث لا مجال للوسطة إنما المعيار الوحيد الكفاءة.



شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم

اعتادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مسابقات التعيين السابقة أن تفضل خريجي كليات التربية الحاصلين على تقديرات مرتفعة يعقبها الحاصلين على تقدير جيد ومقبول ثم خريجي الكليات من الحاصلين على مؤهل تربوي وذلك لضمان التعامل مع الطلاب وفقا للمناهج الجديدة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن هناك عجز في كافة المجالات التعليمية في جميع المحافظات ولكن الأولية في السنوات الأولى للتعيين ستكون للمواد الأساسية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يعقبها تعيين المواد خارج المجموع.

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تفاصيل تعيين 30 ألف معلم خلال 5 سنوات



عدد المعلمين المطلوب تعيينهم في مسابقة التربية والتعليم

مواعيد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 وعدد المطلوب تعيينهم من التساؤلات التي تشغل بال الراغبين في التقديم خلال المسابقة حيث يمكن تعيين 30 ألف معلم سنويا عبر 5 سنوات بإجمالي 150 ألف معلم.

تأتي المسابقة لسد احتياجات المدارس خلال المراحل التعليمية المختلفة وذلك لضمان الوصول لمستوى تعليمي جيد لطلاب المدارس يجعلهم مؤهلين لسوق العمل عقب إنهاء دراستهم الجامعية بمختلف الجامعات المصرية.