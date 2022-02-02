الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التربية والتعليم تعلن مواعيد تسليم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لها، اليوم الأربعاء، على أنه غير مسموح لطلاب الثانوية العامة التقديم للاستمارة الإلكترونية بعد المواعيد المحددة لها.

وكشفت الوزارة تفاصيل التسجيل الإلكتروني وهي كالتالي:

- تقوم الإدارة العام لنظام المعلومات ودعم اتخاذ القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير لعام 2022 بإتاحة التسجيل. 


- آخر موعد للتسجيل الاستمارة هو الخميس الموافق 24 فبراير لعام 2022.
- يبدأ الطلاب في تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد 20 فبراير لعام 2022.
- يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية بها جميع البيانات.
آخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 3 مارس لعام 2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها حضور امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام وقالت في خطاب رسمي لها منذ قليل .

الفئة الأولى هم طلاب العام الدراسي الحالي وشرط أن تكون نسبة الحضور الخاصة بهم في المدرسة ٨٥% من إجمالي حضورهم في عدد العام الدراسي. 

الفئة الثانية هم الطلاب الراسبون في عام ٢٠٢١ ويحق لهم التسجيل لدخول الامتحانات عن طريق استمارة الكترونية جديدة سيتم اتاحتها.

الفئة الثالثة هم الطلاب الذين قاموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من قبل ولكن تغيبوا عن الامتحانات لعذر ما.

الفئة الرابعة هو الطالب الذي حصل علي إعفاء من انتظام الدارسة بعذر قهري، وتم قبول عذره.

وتُعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سوف يتم إعلان تفاصيل الامتحانات قبل الامتحانات من خلال مؤتمر رسمي للوزارة. 

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وائل لطفي

قيمة مصر

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