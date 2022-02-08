المشدد 15 سنة لـ4 عمال خطفوا شابا وهتكوا عرضه في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 4 عمال بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بخطف عامل بالإكراه وهتك عرضه.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، قد كشف أنهم خطفوا المجني عليه بالإكراه، بأن هددوه باستعمال أسلحة بيضاء، واقتادوه عنوة إلى أحد الوحدات السكنية، وقاموا بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وعقب ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، التى قضت عليهم بالسجن المشدد 15 سنة.