شرطة المرافق تنفذ حملات لإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين في الجيزة

واصلت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء، لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع.

واستهدفت الحملات مناطق الوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية، وبولاق الدكرور، و سفرت عن تحرير وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية والمقاهي العشوائية، والباعة التجارية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، واستاندات وحواجز حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ قرار بشأنها من جانب الجهة المختصة، وأخطرت النيابات للتحقيق.