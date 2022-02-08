ثبوت أثرية 1384 قطعة.. تقرير «الأعلى للآثار» فى قضية كنز شقة الزمالك

كشف التقرير التفصيلي للمجلس الأعلى للآثار، عن ماهية محتويات كنز شقة الزمالك، عقب فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة للقطع المضبوطة، وانتهى التقرير بثبوت أثرية عدد 1384 قطعة منها 337 قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة.

وأن 1017 قطعـة ترجع إلى العصور الإسلامية و30 قطعـة ترجع إلى العصر الحديث «عصر أسرة محمد علي»، وجميعها منطبق عليها وصف الأثر لتوافر الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون حماية الآثار مجتمعة بهـا، وأنها مماثلة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار، ومعروض بعضها بالمتاحف المصرية.



وأضاف التقرير أنه من بين القطع المضبوطة 119 قطعـة مملوكة لأفراد أسرة «محمد علي» ومنها ٢٢ قطعة خاضعة لنص المادة الأولى مـن قانون حماية الآثار، مضيفا أن جميع القطع الواردة بالبند (أ) مـن القسم الأول بتقرير اللجنـة هي مـن نـتـاج مختلـف فترات الحضارة المصرية القديمة التي اهتمت بشتى ألوان الفنون والعلوم والتجارة.

كما أنها نشأت على أرض مصر أو لها صلة تاريخية بهـا حضارية أو ثقافية عن طريـق التجارة والتبادل الفني والثقافي والعلاقات السياسية والاجتماعية والدينيـة، والتي كانت جميعها من أهم مظاهر هذه الحضارات خاصـة مـع الحضارتين السومرية والآشورية، إذ كان لمصر في العصور القديمة إمبراطورية مترامية الأطراف مما جعلها ملتقى الحضارات المختلفة المجاورة.

وفضلًا عن تعرضها في العديد من فتراتها للغزو مـن حضارات أخرى -خاصة من الحضارتين السومرية والآشورية، فارتبطت تاريخيا بتلك الحضارات، وأن جميع القطع تعد من أهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة نظرا لقيمتها التاريخية.