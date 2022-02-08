محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ببورفؤاد

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور بمدينة بورفؤاد، رافقه خلالها اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدًا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز، كما حرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمة وتطورها.

وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لاسيما أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات الأمر الذي يتطلب أداء الخدمة بأحدث الطرق بسهولة ويسر.

وفي سياق آخر، تفقد محافظ بورسعيد خلال جولته اليوم على عدد من مراكز تقديم الخدمات التموينية، أحد المخابز بمنطقة الأمل ببورفواد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى تقديم الخدمات بمختلف أحياء بورسعيد.

وتابع سير العمل داخل المخبز، وتأكد من جودة منتج الخبز، ومدى توافر الإجراءات الوقائية داخل المخبز، موجهًا باستمرار العمل في تحسين جودة الخبز.

كما حرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المواطنين خلال تفقده المخبز، وسؤالهم عن رضاهم حول الخدمات المقدمة، وأبدى الكثير من المواطنين شكرهم للمحافظ والأجهزة التنفيذية على الجهود المتواصلة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بحي الضواحي، والذي شهد نقلة نوعية في العديد من القطاعات خلال الآونة الأخيرة.