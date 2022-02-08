الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مارس.. الحكم على متهم بحيازة «بارود أسود» في المطرية

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بحيازة مواد مفرقعة عبارة عن (بارود أسود) وأسلحة نارية بمنطقة المطرية لجلسة 10 مارس المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار وطارق صلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، أنهما أحرزا وحازا مواد مفرقعة “بارود أسود” دون الحصول على ترخيص بذلك.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.‎

محاكمة متهم الدائرة الثانية ارهاب المستشار معتز خفاجي 10 مارس مواد مفرقعة

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