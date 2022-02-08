بعد قليل.. محاكمة 5 في واقعة «هايدي» ضحية الابتزاز

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، أول جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة ابتزاز الطالبة «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني.

بدأت القضية بوصول "هايدي. ش"، 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، مقيمة بعزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تستخدم في حفظ حبوب الغلال.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدى" سيدة ونجلتها، من جيرانهم بالمسكن، بالحصول على صور خاصة لنجلتهم وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر، قاما على إثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض على ربة منزل ونجلتها، طالبة، على خليفة اتهام أسرة الطالبة "هايدي" لهما بإرسال صور نجلتهم لشابين من مركز صان الحجر، قاما بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعى والإساءة لها، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالبة "هايدى ش" 16 عامًا، لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.