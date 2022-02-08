الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية لتنظيم مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للتنسيق والتعاون المشترك في تنظيم فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، والمزمع إقامته يومي 20 و21 فبراير المقبل، وتنظمه جامعة الجلالة، بمُشاركة وزراء النقل ومُمثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر، ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وتتناول فعاليات المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة، ومنها: تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجاري في البحر الأحمر، وتطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ؛ لتعزيز التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر، وكذلك آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإعادة التأمين في دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات.

كما شهد الاجتماع مُناقشة أوجه التعاون المُشترك في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات؛ بالإضافة للاشتراك في المشروعات البحثية ، وتفعيل مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، والتعاون في برامج الأنشطة الطلابية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والعمل على تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وفي سياق آخر صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفنى الذي تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

الجامعات مذكرة تفاهم اجتماع البحر الاحمر المتحدث لوز استقرار التبادل التكنولوجيا قناة السويس

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