حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 8 فبراير 2022

قدم موقع «times of india» حظك اليوم الثلاثاء، 8 فبراير 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

- برج الحمل

قد تكون مشغولًا في اجتماع العائلة والمناسبات الاجتماعية، وقد تصبح مهذبًا مع الأشخاص من حولك، مما قد يزيد من مكانتك بينهم، وقد تنفق المال في شراء بعض القطع الأثرية أو الأشياء المنزلية التي قد تحسن حالتك الاجتماعية، وقد تسمع على الأرجح بعض الأخبار الجيدة من أحد أقاربك.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

اليوم قد تكون سعيدًا، فقد تشعر بصحة جيدة، مما قد ينعكس على طريقتك في العمل، و قد يكون أداءك جيدًا في جميع مجالات الحياة، مما قد يحسن من مكانتك، وقد يكون تركيزك جيدًا جدًا اليوم ، فقد تتخذ بعض القرارات الصعبة في عملك من حيث النمو.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

قد تتباطأ قوتك الحيوية اليوم، وقد يعاود مرضك القديم الظهور مرة أخرى، مما قد يجعلك تشعر بالضيق، ويُنصح بتجنب جولات المغامرة أو القيادة السريعة، كما يُنصح بتجنب أي نوع من عمليات الربط، ويمكنك أيضًا التخطيط للقيام بجولة خارجية.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

-برج السرطان

اليوم قد تبدأ يومك بسعادة في العمل ، ويمكنك اتخاذ قرارات سريعة، مما قد يزيد من مهاراتك الإدارية، وقد يعود عليك بفوائد في المستقبل القريب، و قد تتوقع بعض مصادر الدخل الجديدة، مما يزيد من مدخراتك، بمساعدة شريكك التجاري، يمكنك استثمار بعض المبلغ في العمل، وقد يزداد ارتباطك بالزوج ، مما يؤدي إلى الانسجام في الحياة المنزلية.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

اليوم قد تكون مشغولا في مكتبك بسبب التعب العقلي، قد لا تتمكن من إعطاء الوقت لعائلتك، وقد يحصل الباحثون عن عمل على مكانة عالية في الوظيفة ، وقد يتم ترقية المديرين إلى الإدارة العليا،و قد تحصل على مكافآت قد تزيد من وضعك.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

اليوم قد تشعر ببعض الاهتزازات الإيجابية من حولك، والتي قد تظهر لك الطريق الصحيح وبمساعدة راحة البال، قد يكون أداؤك ملحوظًا على كل الجبهات، وقد تخطط لزيارة مكان ديني بعيد إلى حد ما عن منطقتك، وقد يطلب منك إحساسك الداخلي القيام ببعض الأعمال الخيرية، و قد تسمع أيضًا بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بالأحفاد.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

قد تشعر اليوم ببعض الضعف الداخلي، و قد تتكرر بعض المشكلات الصحية الرئيسيةو قد لا تتمكن من الاستمتاع بها على الصعيد المحلي والمهني، وقد يتوقف تشغيل المشاريع بشكل غير متوقع، وقد يزعجك هذا، ويُنصح بالقيادة بأمان.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد تشعر اليوم باهتزاز إيجابي من حولك، و الأمور تحت السيطرة، وقد تخطط لبدء مشروع تجاري جديد في شراكة، وقد تتوقع بعض السفر لمسافات طويلة أيضًا، وسوف تؤمن مع زوجتك، الأمر الذي سيحقق الانسجام في حياتك المنزلية.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك، قد يحصل المستثمرون على مكاسب جيدة في استثماراتهم، وقد يعزز ذلك من صحتك المالية، والأموال التي كانت عالقة، يمكن استردادها، وقد تزيد السيولة في العمل. قد تصبح واثقًا وتتحكم في الأعداء والمعارضين المختبئين، ومن المحتمل أن يجد العزاب تطابقهم في نفس المجال أو مكان العمل.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

اليوم قد تشعر بعدم الرضا، قد لا تتمكن من تحمل مسؤولياتك، وقد تعطيك استثماراتك بعض الخسارة، ويُنصح بقراءة المستندات بعناية قبل وضع توقيعك، قد تجعلك صحة الوالدين منزعجًا، وقد تخطط لإعادة بناء مكتبك، وينصح بتأجيل أعمال التجديد لبضعة أيام.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

اليوم قد تخطط للهجرة من مكانك الحالي إلى مكان آخر، و ينصح بالتفكير مرتين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة أو تغيير المكان، وقد تخطط أيضًا لتغيير الوظائف، وسيكون هناك سلام في العقل. لكن صحة أطفالك قد تجعلك تشعر بالضيق ينصح بتجنب المضاربة في الاستثمارات يجب علي عليك التحلي بالصبر قبل اتخاذ قرار مهم فيما يتعلق بالزواج.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

اليوم قد يكون لديك صبر جيد قد يساعدك التأمل على زيادة التركيز، مما قد يساعد في تسريع مشروعك، و قد يتعاون مرؤوسوك معك ، وقد يساعدك ذلك على إكمال المشروع قبل الجدول الزمني، و من المحتمل أن تذهب في رحلات قصيرة تتعلق بالعمل.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.