الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تبدى حزنها للوفاة المأساوية للطفل المغربى ريان

الطفل ريان
الطفل ريان

 أبدت وزارة الخارجية الأمريكية حزنها لوفاة الطفل المغربي ريان بصورة مأساوية يوم السبت الماضي بعد سقوطه في بئر في شمال المملكة المغربية.


ووصف نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، محاولات إنقاذ الطفل ريان ، 5 سنوات ، بأنها كانت بطولية واستمرت عدة أيام.
 

وأشاد المتحدث بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي وهم يأملون في إنقاذ ريان، معربا عن تعازي الخارجية الأمريكية لأسرة ريان ولجميع مواطني المغرب.

 

وعلى صعيد آخر، اعتبر مستشار وزير التجهيز والماء المغربي، أحمد بخري، أن تصريحه الذي أدلى به قبل عدة أيام حول الآلات المستخدمة في عملية إنقاذ الطفل ريان أورام تم تحريفه، مسلطا الضوء على الموضوع.

 

وقال بخري، في حديث لجريدة "هسبريس" المغربية ، أن التصريح الذي أدلى به متحدثا لها في وقت سابق في سياق الحديث عن الآلات والمعدات المستخدمة في حالات الإنقاذ، ومنها واقعة ريان، قد "تم تحريفه عن سياقه من طرف بعض الجهات لأهداف مغرضة".

 

وأضاف بخري، في توضيح توصلت به "هسبريس"، قائلا: "على إثر سقوط الطفل ريان، تغمده الله برحمته الواسعة، في بئر مهجورة، تم إقحام اسمي وصفتي بطريقة سلبية في الموضوع لغايات مغرضة أجهلها، رغم أنني أدليت بوجهة نظري الشخصية التي لا تلزم غيري، كمواطن متأثر بهول الفاجعة، وكمهندس متخصص في هندسة الموارد المائية حول ما ينبغي توفيره في إطار التفكير الاستشرافي مستقبلا، من تجهيزات وبروتوكولات للتدخل بكيفية استباقية لمواجهة حوادث صعبة ودقيقة من هذا القبيل، وهي وجهة نظر لا تمس مطلقا بالجهود الجبارة التي تمت تعبئتها في وقت قياسي لمباشرة عملية الإنقاذ فور وقوع الحادثة".

 

ودعا المسؤول بوزارة التجهيز والماء "بعض الجهات" إلى عدم تغليط الرأي العام الوطني بسبب التصريح الذي أدلى به، مؤكدا أن السلطات العمومية قامت بتسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والخبرات الفنية المعمول بها على الصعيد الدولي، فضلا عن الوسائل الكبيرة، من آليات الحفر العصرية ووسائل الأشغال العمومية المتطورة، من أجل إنقاذ الطفل ريان.

أمن وزارة وفاة المغرب طفل بيان الخارجية ماضي مغربية الخارجية الامريكية شمال مغربي وزارة الخارجية محاولات المملكة المغربية بئر الخارجي محاول المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟