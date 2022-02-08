الخارجية الأمريكية تبدى حزنها للوفاة المأساوية للطفل المغربى ريان

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية حزنها لوفاة الطفل المغربي ريان بصورة مأساوية يوم السبت الماضي بعد سقوطه في بئر في شمال المملكة المغربية.



ووصف نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، محاولات إنقاذ الطفل ريان ، 5 سنوات ، بأنها كانت بطولية واستمرت عدة أيام.



وأشاد المتحدث بتفاني فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربي وهم يأملون في إنقاذ ريان، معربا عن تعازي الخارجية الأمريكية لأسرة ريان ولجميع مواطني المغرب.

وعلى صعيد آخر، اعتبر مستشار وزير التجهيز والماء المغربي، أحمد بخري، أن تصريحه الذي أدلى به قبل عدة أيام حول الآلات المستخدمة في عملية إنقاذ الطفل ريان أورام تم تحريفه، مسلطا الضوء على الموضوع.

وقال بخري، في حديث لجريدة "هسبريس" المغربية ، أن التصريح الذي أدلى به متحدثا لها في وقت سابق في سياق الحديث عن الآلات والمعدات المستخدمة في حالات الإنقاذ، ومنها واقعة ريان، قد "تم تحريفه عن سياقه من طرف بعض الجهات لأهداف مغرضة".

وأضاف بخري، في توضيح توصلت به "هسبريس"، قائلا: "على إثر سقوط الطفل ريان، تغمده الله برحمته الواسعة، في بئر مهجورة، تم إقحام اسمي وصفتي بطريقة سلبية في الموضوع لغايات مغرضة أجهلها، رغم أنني أدليت بوجهة نظري الشخصية التي لا تلزم غيري، كمواطن متأثر بهول الفاجعة، وكمهندس متخصص في هندسة الموارد المائية حول ما ينبغي توفيره في إطار التفكير الاستشرافي مستقبلا، من تجهيزات وبروتوكولات للتدخل بكيفية استباقية لمواجهة حوادث صعبة ودقيقة من هذا القبيل، وهي وجهة نظر لا تمس مطلقا بالجهود الجبارة التي تمت تعبئتها في وقت قياسي لمباشرة عملية الإنقاذ فور وقوع الحادثة".

ودعا المسؤول بوزارة التجهيز والماء "بعض الجهات" إلى عدم تغليط الرأي العام الوطني بسبب التصريح الذي أدلى به، مؤكدا أن السلطات العمومية قامت بتسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والخبرات الفنية المعمول بها على الصعيد الدولي، فضلا عن الوسائل الكبيرة، من آليات الحفر العصرية ووسائل الأشغال العمومية المتطورة، من أجل إنقاذ الطفل ريان.