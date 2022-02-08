السيادة السودانى يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للإنفلاتات الأمنية

أكد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للإنفلاتات الأمنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخرا.



وعقد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والذي أطلع المجلس على النتائج والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر في شمال دارفور.



وقالت الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، إن عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية سيسهم في تسريع وتيرة العمل في ملف الترتيبات الأمنية.



وأضافت أن المجلس اطمأن أيضا على مجمل الأوضاع في ولايات السودان والجهود التي تقوم بها حكومات الولايات في استتباب الأمن والاستقرار وتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.