الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمنى بيلاروسى: التهديد لأمن بيلاروسيا يأتى من الجنوب

سكرتير مجلس الأمن
سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش

قال سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش إن بيلاروسيا تفترض أن التهديد لأمنها يأتي من الجنوب.

وأوضح فولفوفيتش - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - أنه "استنادا إلى تحليل الوضع العسكري والسياسي والاستراتيجي، فإننا مضطرون إلى افتراض أن الخطر على أمن البلاد يأتي من الجنوب أيضا، وهو ما لم يكن كذلك من قبل، إنه تهديد للحدود الجنوبية لدولة الاتحاد قبل كل شيء".

وأضاف فولفوفيتش أن "بيلاروسيا وروسيا تجريان معا مناورات واسعة النطاق تشمل إعادة تجميع استراتيجي على مسافات طويلة وإنشاء مجموعات في مناطق العمليات وتنفيذ المهام لرد العدوان".

ومن المقرر أن تشترك الدولتان في مناورة خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير، "بهدف التدريب على ممارسة قمع وصد العدوان الخارجي في سياق عملية دفاعية ومكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد".

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن التدريبات العسكرية البيلاروسية- الروسية المشتركة "حزم الاتحاد- 2022"، تحمل طابعاً دفاعياً، ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة.

و نقل المكتب الإعلامي للدفاع البيلاروسية عن النائب الأول لوزير الدفاع فيكتور جوليفيتش- حسب وكالة أنباء (نوفوستي) - قوله إن التدريبات التي تجري في إطار التفتيش تحمل طابعاً دفاعياً ولا تحمل تهديداً للمجتمع الأوروبي عامة أو دول الجوار خاصة، وهي ستسمح بتحسين آلية الاستخدام المشترك للبنية التحتية الدفاعية والتحقق من استعداد وقدرة القوات المخصصة على أداء مهامها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت- في 14 يناير الجاري- عن أنه جرى تفتيش مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية الشرقية للوقوف على حالة استعدادها القتالي، استعداداً لإجراء المناورات الاستراتيجية "فوستوك 2022" (الشرق- 2022).

ومن المقرر أن تجرى روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية في منطقتي الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروسيا.

حماية الاتحاد أمن العسكري روسيا روسي مجلس الأمن روسية مكافحة مناورات خارجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟