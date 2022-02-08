ضبط نصاب يستدرج ضحاياه من راغبى السفر عبر واتس واب بدائرة الزيتون

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة أعمال النصب على راغبي الحصول على وظائف من خلال موقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتضرر عدد من المواطنين من قيام (أحد الأشخاص "مجهول" بتدشين العديد من الإعلانات عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتطبيق محادثات "واتس آب" ، ليتسنى له التحصل منهم على بيانات وصور شخصية كمصوغات للتعيين، فضلاً عن تحويلهم مبالغ مالية له بدعوى كونها رسوم إدارية لتأدية الإختبارات المؤهلة للتعيين بتلك الوظائف بخلاف الحقيقة.



بالفحص تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وقيامه بإرتكاب 24 واقعة بذات الأسلوب بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور وضبطه .. وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين وجود دلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامي.



بمواجهته اعترف بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.