الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بترويج مخدر الحشيش في القطامية للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، عاطلين لمحكمة الجنايات على خلفية إتهامهما بحيازة كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة القطامية في القاهرة الجديدة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، بغرض ترويجها والكسب الغير مشروع منها. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية قيام شخصين مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات. 

القاهرة الجديدة قسم شرطة متهمين إحالة القطامية

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وائل لطفي

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