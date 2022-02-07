الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مناقشة تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ولاء التمامي، أحمد البرلسي، سامح السايح، عاطف المغاوري، بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام، من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها؛ بما ينتقص من حقوق العمال ويضر بهم.

 

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت ميشيل، بشأن "تخفيض ساعات العمل الرسمية للموظفة التي ترافق طفلها المريض بمرض مزمن يستلزم وجودها بجانبه لتلقي جرعات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو الغسيل الكلوي أو ما شابه".

 

وتواصل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها يوم الأربعاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا حرمان غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية على الأجر الأساسي، وعدم تطبيق قوانين العلاوات الخاصة والاستثنائية منذ عام 2016 وحتى عام 2020 على بعض الخاضعين لقانون قطاع الأعمال العام".

 

كما يتناول الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء جعفر، بشأن "عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعدم تطبيق العلاوات الدورية، والتفاوت في الأجور بين الشركات وبعضها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين جوده، بشأن "عدم تثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والعاملين بمحطات المياه والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، على درجات مالية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن "إنشاء مركز تدريب الفتيات على مهنة الخياطة (مشغل الفتيات) بمكتب القوى العاملة الجديد بقرية الأبطال مركز ومدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية؛ والتأخر في افتتاحه لأكثر من عام ونصف العام دون أسباب واضحة".

لجنة القوى العاملة مجلس النواب طلبات الإحاطة تضرر عمال قطاع الاعمال لائحة الموارد البشرية الموحدة

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