وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتولى محسن منصور إدارة المسرح الحديث

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولى الفنان محسن منصور إدارة المسرح الحديث، التابع للبيت الفني للمسرح والذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، خلفًا للفنان خالد النجدي والذي تولي إدارة المسرح في فبراير 2020.

وكتب المخرج مازن الغرباوي عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا :"كل التوفيق للصديق العزيز الفنان القدير النجم /محسن منصور - عضو اللجنة العليا ل مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى Sitfy توليه إدارة فرقة المسرح الحديث ألف مبروك ومنها للأعلى بإذن الله" .

من هو محسن منصور؟

ولد محسن منصور عام 1973، شارك في أكثر من 40 عمل مختلف معظمها أدوار الرجل الشرير حيث أتقنها للغاية، في عام 2000 شارك في مسلسل رجل طموح أمام خالد النبوي وبعدها شارك في فيلم ابن عز أمام علاء ولي الدين.

كان دوره عام 2004 في فيلم تيتو أمام أحمد السقا يعد من أشهر أدواره السينمائية التي تركت بصمة في عقل الجمهور، وتنقل بين الأعمال التليفزيونية والسينمائية وفي عام 2013 شارك في فيلم القشاش.

يذكر أن منصور شارك بأكثر من عمل في موسم الدراما الرمضانية السابق من بينهم «المداح»، «خلي بالك من زيزي»، «كله بالحب» بالإضافة إلى «وكل ما نفترق». وعلى مدار مشواره الفني قدم الفنان محسن منصور، عددًَا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها: «أبو علي» و«حرامية في تايلاند»، «شارع عبد العزيز»، «باب الخلق»، «العراف» و«ابن حلال»، كما قدم جسد شخصية الفنان فريد شوقي في مسلسل «الشحرورة»

وظهر في أعمال أخرى منها مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وطارق عبدالعزيز، واحمد صيام، وآيتن عامر، وأحمد فهمى والمسلسل من تأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضى، واخراج كريم العدل، وانتاج طارق الجناينى.

كذلك شارك بدور فى مسلسل كله بالحب، والذي لعبت بطولته زينة، وصابرين، مع أحمد السعدنى، وسامر المصرى، وريم البارودى، إخراج عصام عبدالحميد، فى أولى تجاربه الإخراجية على شاشة الدراما، وجسد فيه محسن منصور دور دكتور رومانسى يعيش حالة عشق فى اطار دراما اجتماعية.