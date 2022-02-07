الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد وزارة السياحة.. «العناني» يجتمع بممثلي الأمم المتحدة لبحث التعاون

خالد العنانى
خالد العنانى

أعلنت وزارة السياحة اليوم عقد الوزير الدكتور خالد العناني، اجتماعين هامين مع ممثلي الأمم المتحدة لبحث التعاون السياحي والأثري وتعريفهم بالإجراءات السياحية التي تم اتخذها لدعم القطاع.

وزير السياحة يلتقي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر

وأعلنت الوزارة أن اللقاء الأول للوزير مع اليساندرو فركاسيتي Alessandro  Fracassetti الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر (UNDP) وتولى مهام منصبه مؤخرا، لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع صديق للبيئة تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة.

كما تحدث الوزير عن التجهيزات والاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP27 " وذلك من خلال العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة.

https://www.dostor.org/3707811

العناني يبحث التعاون مع هيئة المعونة الأمريكية 

وعقد الاجتماع الثاني مع السيدة ليزلي ريد المديرة الجديدة لهيئة المعونة الأمريكية بمصر (USAID)، لمناقشة أوجه التعاون على المستوى السياحي والأثري، بحضور مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومسئولة ملف أمريكا بوزارة التعاون الدولي، ورئيس فريق السياحة الثقافية بهيئة المعونة الأمريكية بمصر.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون لتطوير ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية ومن بينها تلك الموجودة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر خاصة في ظل ما تتمتع به هذه المدينة من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطة هامة على خريطة السياحة الثقافية.

https://www.dostor.org/3707811

وظائف جديدة لوزارة السياحة والاثار 

كما أعلنت وزارة السياحة والآثار عن طرح عدد من الوظائف التخصصية من بينها المجموعة النوعية للوظائف القيادية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة شهر اعتباراً من أمس الأحد الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٢، ويستمر حتى ٨ مارس ٢٠٢٢.
 https://www.dostor.org/3707951

وزارة السياحة والآثار خالد العناني وزير السياحة والآثار السياحة والآثار القطاع السياحي النشاط السياحي والأثري الاقتصاد الأخضر

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