الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العدل: 213 مقرًا جديدًا لـ«التوثيق» داخل وخارج مكاتب البريد

وزير العدل
وزير العدل

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، عن حصاد عامين على إطلاق خطة تطوير المنظومة القضائية التي أطلقتها الوزارة عام 2019.

وأكد مروان، أنه تم التوسع في مقار قطاع الشهر العقارى ورفع كفاءة القائم منها، وتضمنت أعمال التطوير زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 مقار جديدة داخل مكاتب البريد، وزيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 103 مقار جديدة خارج مكاتب البريد.

كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في فروع التوثيق على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وأكد وزير العدل أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ230 مقر من اجمالى 250 مقرًا مستهدفًا في المرحلتين وباقى مرحلة ثالثة تنتهى في عام 2022، وكذلك رفع كفاءة المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقارى.

أيضًا تم نقل 1102 موظف بالشهر العقارى واستلم العمل فعليا منهم 975 موظف بعد تدريبهم.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل جميع القطاعات عامين

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