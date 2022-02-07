تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان شقيق الموسيقار عمر خيرت

أكد مصدر مقرب من أسرة الموسيقار العالمى عمر خيرت، لـ«الدستور» أنه سيتم تشييع جنازة المهندس أبوبكر خيرت، شقيق الموسيقار العالمي عمر خيرت، غدا الثلاثاء، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر عقب صلاة الظهر.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان المتوفى، ويتم دفنه في مقابر العائلة أول طريق الفيوم الصحراوي، بحضور كل أفراد العائلة وأصدقاء الموسيقار عمر خيرت، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للعزاء.

وكان قد نعى الموسيقار عمر خيرت، شقيقه أبوبكر خيرت، الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب عمر خيرت، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "إن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون، توفى إلى رحمة الله الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت، المهندس أبوبكر خيرت، رحمه الله وتقبله من المغفور لهم وكتبه من أهل الجنة".

وفى سياق متصل، نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الأوبرا أمينة خيرت، المهندس أبوبكر خيرت، الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

وقررت إدارة الأوبرا تأجيل حفلى الموسيقار عمر خيرت اللذين كان من المقرر إقامتهما يومى الخميس والجمعة 10، فبراير إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

المعروف أن المهندس أبوبكر خيرت، هو والد الميزوسوبرانو أمينة خيرت.

كان قد تم إلغاء حفلي الموسيقار عمر خيرت اللذين كان من المقرر إقامتهما 23 و24 يناير الماضى، على نفس المسرح، بسبب إصابة عدد من أعضاء الأوركسترا الخاص به بفيروس كورونا.