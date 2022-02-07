الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس برلمانى سابق تشاجر مع طليقته بسلاح نارى بالتجمع

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس برلماني سابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتشاجر مع طليقته بسلاح ناري في منطقة التجمع، وإصابة شقيقها بطلق ناري في القدم.

كان تم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وأصابت طلقة منه أحد طرفي المشاجرة، فيما أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة حال وجودها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة، واستعجال وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ودلت التحقيقات على أن خلافات زوجية وراء مشاجرة عضو مجلس نواب مع طليقته وأشقائها وتطورت المشاجرة واستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص منهم عضو مجلس النواب السابق وطليقته وأحد أشقائها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية. 

البداية بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسماع دوى رصاص ومصابين، بالقرب من مسجد فاطمة الشربتلي.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما وأسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري بالساق اليمنى، وآخر بكدمة شديدة بالرأس وسيدة مصابة بكدمات في الوجه، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القاهرة الجديدة سلاح نارى حبس خلافات تحقيق مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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