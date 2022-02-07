الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد حفل إيساف وفريق «حركة نغم» بساقية الصاوى

ساقية عبد المنعم
ساقية عبد المنعم الصاوى

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوى، حفلاً غنائياً لفرقة "حركة نغم" بقيادة المايسترو علاء صادق يوم الجمعة  11 فبراير الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر، إذ تقدم الفرقة مزيجاً من الأغاني والموسيقى الشرقية والغربية يعاد صياغتها بشكل معاصر، ويصاحب الأغاني استعراضات لإضافة تجديد شكل المسرح الغنائي.

ومن جانبه، يستعد الفنان إيساف لتقديم حفل غنائي لأول مرة بساقية الصاوي بمناسبة عيد الحب الإثنين 14 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بقاعة النهر، ومن المقرر أن يقدم إيساف خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه مثل «عاشق بحب، آه بحبك، حب جديد، ماتصبح يالي مصبح، مالنا، ياريتها سهلة، عرفت الحق»، وغيرها. 

وكان شارك إيساف مؤخراً بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي، كما انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وعن حفلات مساء اليوم الإثنين، تستعد الفنانة مليحة التونسية لأول مرة  بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو عزيز المصرى الإثنين 7 فبراير بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى.

"مليحة" فنانة تونسية لمع نجمها في أواخر التسعينيات بألبوم لاموني اللي غاروا مني، وتعاملت مع أهم الملحنين والشعراء أمثال الموسيقار الراحل عمار الشريعي في أوبريت دار العرب، صلاح الشرنوبي في ألبومها الثاني بأغنيتين، زياد الطويل، خالد البكري ،جمال بخيت الشاعر وغيرهم من نخبة الملحنين والشعراء البارزين.

تعرف علي ساقية الصاوي صلاح الشرنوبي موعد حفل عمار الشريعي الفنان إيساف حفلا غنائيا عبد المنعم المسرح الغنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

وزير العدل يعلن تعميم مشروع «تجديد الحبس عن بُعد» فى محاكم الجمهورية

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

زين الدين زيدان يوجه رسالة إلى منتخب مصر بعد كأس الأمم الإفريقية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

من المشرحة للمقابر.. خروج جثتى سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

رشا عبدالمنعم

«المواجهة والتجوال».. المسرح فى خدمة التنمية

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟