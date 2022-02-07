موعد حفل إيساف وفريق «حركة نغم» بساقية الصاوى

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوى، حفلاً غنائياً لفرقة "حركة نغم" بقيادة المايسترو علاء صادق يوم الجمعة 11 فبراير الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر، إذ تقدم الفرقة مزيجاً من الأغاني والموسيقى الشرقية والغربية يعاد صياغتها بشكل معاصر، ويصاحب الأغاني استعراضات لإضافة تجديد شكل المسرح الغنائي.

ومن جانبه، يستعد الفنان إيساف لتقديم حفل غنائي لأول مرة بساقية الصاوي بمناسبة عيد الحب الإثنين 14 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بقاعة النهر، ومن المقرر أن يقدم إيساف خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه مثل «عاشق بحب، آه بحبك، حب جديد، ماتصبح يالي مصبح، مالنا، ياريتها سهلة، عرفت الحق»، وغيرها.

وكان شارك إيساف مؤخراً بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي، كما انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وعن حفلات مساء اليوم الإثنين، تستعد الفنانة مليحة التونسية لأول مرة بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو عزيز المصرى الإثنين 7 فبراير بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى.

"مليحة" فنانة تونسية لمع نجمها في أواخر التسعينيات بألبوم لاموني اللي غاروا مني، وتعاملت مع أهم الملحنين والشعراء أمثال الموسيقار الراحل عمار الشريعي في أوبريت دار العرب، صلاح الشرنوبي في ألبومها الثاني بأغنيتين، زياد الطويل، خالد البكري ،جمال بخيت الشاعر وغيرهم من نخبة الملحنين والشعراء البارزين.