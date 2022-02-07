الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبول استئناف فتاة «التيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

ريناد عماد
ريناد عماد

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، قبول استئناف  فتاة "التيك التوك"ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب وإلغاء حبسها.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقدم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف ريناد عماد التيك توك الاعمال المنافية للآداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

الآلاف يودعون الطفل المغربى ريان في مسقط رأسه (صور)

من المشرحة للمقابر.. خروج جثتى سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

«المتحدة» تحصل على حقوق بث مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على ONTIME SPORTS

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟