قبول استئناف فتاة «التيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، قبول استئناف فتاة "التيك التوك"ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب وإلغاء حبسها.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقدم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.