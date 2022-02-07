الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بالموسيقى العسكرية.. معرض الكتاب يودع زواره (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

في يومه الأخير، جابت فرقة عزف الموسيقى العسكرية الساحة الخارجية، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣، بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، لتودع زواره.

التفت حول الفرقة زوار المعرض، والتقطوا معهم العديد  من الصور التذكارية، ترشيحا لزيارتهم في اليوم الأخير.

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وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير حتى 7 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وحلت اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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وأقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

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وركزت الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب 

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ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتم    ر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، وضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

تحل اليونان ضيف شرف الدورة شخصية معرض كتاب الأطفال عرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورت الترجمة عن العربية جسر للحضارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53 الكاتب يحيى حقى مصر الثقافة وسؤال المستقبل يحيي حقي شخصية المعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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