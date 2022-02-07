بالأسماء.. 11 مرشحًا على منصب رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمود، عن القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية في القاهرة، وذلك في الانتخابات المرتقبة 25 فبراير الجاري.

ووفق القائمة النهائية، فقد تقدم 11 مرشحا على منصب رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، وجاءت أسماء المرشحين كالتالي: «هشام أبو سنة، ومحمد غنيم، والسعيد عثمان، وعادل محروس، وخالد المهدي، ومحمود الدليل، وحنان صادق، وحسم الدين عفيفي، وعبد المجيد علي، وشريف البجيرمي، ومظفر السبكي».

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمود، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تبدأ 25 فبراير الجاري.

وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب العام 23 مترشحا كالتالي: «هاني ضاحي، أحمد عثمان، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفة حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت، وإيمان علام».

كما شملت: «مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبو زيد، مظفر الدين محمد، أيمن محمد حسن».

وشهدت محافظة القاهرة ترشح 11 منافسا على منصب النقيب وتلتها الاسكندرية بـ١٠ مرشحين، والغربية والشرقية بـ ٨ مرشحين، ودمياط والجيزة والمنيا بـ٧ مرشحين، فيما تساوت كل من السويس والأقصر وسوهاج وقنا بـ٥ مرشحين.

وشهدت نقابات العريش، والقليوبية، وبنى سويف، تنافس مرشحين فقط على رئاسة الفرعية، أما بور سعيد، ومطروح، والفيوم فتقدم لمنصب النقيب بها 3 مرشحين، فيما ترشح 4 لمنصب رئيس نقابة المهندسين في كل من المنوفية، والدقهلية، البحيرة، وكفر الشيخ، وأسيوط، والوادى الجديد، وأسوان.

فيما سوف يتم إعلان فوز المهندس أحمد المصرى برئاسة نقابة الاسماعيلية بالتزكية حيث لم يتقدم للترشح على المنصب سواه.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أنه تم تخصيص 18 يوما للدعاية الانتخابية للمرشحين، بدأت من أمس الأحد بإعلان القوائم النهائية وحتى يوم الأربعاء 23 فبراير، وتم تحديد يوم الخميس 24 فبراير للصمت الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين