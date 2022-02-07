الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي حاول ترويج 20 كيلو شابو و25 طربة حشيش فى سفاجا

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

أمرت نيابة سفاجا الجزئية، وسط البحر الأحمر، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة بينها 20 كيلو شابو و25 طربة حشيش . 

كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرى الشابو، والحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتبين قيام أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للمتهم الأخير الذى يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط المتهمين عند استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا وضبط بحوزتهم 20 كيلو شابو، و25 طربة حشيش مخدر تزن 2,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المواد المخدرة التي حاولوا تهريبها ب 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة سفاجا الجزئية البحر الاحمر تشكيل عصابي حبس شابو حشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

من المشرحة للمقابر.. خروج جثث سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

وفاة المخرج أحمد يحيى بعد صراع مع المرض

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية جيبوتي بقصر الاتحادية

أسعار النفط تتقلب وسط تركيز السوق على المحادثات الأمريكية الإيرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟