حبس تشكيل عصابي حاول ترويج 20 كيلو شابو و25 طربة حشيش فى سفاجا

أمرت نيابة سفاجا الجزئية، وسط البحر الأحمر، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة بينها 20 كيلو شابو و25 طربة حشيش .

كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرى الشابو، والحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتبين قيام أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للمتهم الأخير الذى يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط المتهمين عند استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا وضبط بحوزتهم 20 كيلو شابو، و25 طربة حشيش مخدر تزن 2,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المواد المخدرة التي حاولوا تهريبها ب 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.