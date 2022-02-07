الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 15.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 750 مليون جنيه لأجل عامين، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الرابع 12.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019 يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجّل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا، عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

 

وزارة عملة على الدين خلال أسعار المركزى الضرائب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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