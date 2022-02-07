ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية عن أنه إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لـ6 منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة والمعروفة بإسم "بؤرة وفا" والكائنة بنطاق دائرة مركزي شرطة (شربين – دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم جميعاً حال مزاولة نشاطهم الإجرامي وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام - بندقية آلية– 2 بندقية خرطوش - 6 خزائن - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 2 سيارة – 4 قطع سلاح أبيض – أدوات تستخدم فى تجزئة وتغليف المواد المخدرة - مبلغ مالى – 7 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000 ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.