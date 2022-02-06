نسمة عبد العزيز للمنتخب: «هاتوا الثامنة يا رجالتنا» (فيديو)

حرصت عازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز، على دعم المنتخب الوطني خلال لقائه مع منتخب السنغال، في المباراة التي تجمع بينهما والمقامة حاليًا في الكاميرون، في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقامت «نسمة» بنشر مقطع فيديو لها عبر صفحتها على “فيس بوك”، برفقة فرقتها الخاصة أثناء عزفهم «الزفة» نغمات بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليلة، وعلقت عليها قائلة: «ان شاء الله هنشوف ماتش جامد جداااا انهارده و نكسب كأس أمم أفريقيا.. هاتوا الثامنة يا رجالتنا».

سرعان ما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعيين للمنتخب الوطني بالتوفيق ومتمنين لهم الفوز بالبطولة والتتويج للمرة الثامنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

https://fb.watch/a-RGZzxZuN/

وانتهى منذ قليل، الشوط الأول بمباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

يذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز، أحيت مؤخرا حفلا ضخما على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، واقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، كما أقيم الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.