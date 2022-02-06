محافظ دمياط تشهد الندوة التعريفية بالمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، فعاليات الندوة التعريفية بالمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات الغذائية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

وتضمنت الندوة التي حضرها محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية وأحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، ومدير مديرية التربية والتعليم وعدد من منتجي المواد الغذائية بالمحافظة، ورشة عمل مع منتجي المواد الغذائية التراثية للتعريف بمحاور المسابقة التي يتم إدارتها من قبل لجنة استراتيجية عليا يشارك فيها وزارات التموين والتجارة الداخلية و الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والسياحة وجهاز تنمية المشروعات وعدد من المؤسسات الوطنية المصرية.

وسُلط الضوء على أهداف المسابقة التي تهدف إلى تنمية المنتجات الغذائية التراثية المصرية والترويج لها بما يساهم في زيادة المبيعات وخلق فرص عمل للموزعين والمنتجين لتلك المنتجات، وكذلك تعزيز فرص ربط هذا القطاع بالترويج للسياحة من خلال تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائي في مختلف المحافظات، وأيضاً زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية مما يعمل على خفض العجز في الميزان التجاري.

ورحبت المحافظ بممثلي الجهات المعنية بالمسابقة، مثمنة جهود تلك الجهات والدور المستهدف تحقيقه من خلالها، كما أعربت عن ترحيبها بوضع دمياط ضمن محاور المسابقة، حيث تشتهر المحافظة بالعديد من الصناعات الغذائية منذ عقود طويلة وأصبحت جزء من تراثها العريق، معربة عن تطلعها إلى خلق مزيد من الفرص للترويج لتلك الصناعات، وأيضاً مدينة رأس البر التي تُعد مدينة سياحية تنفرد بموقع متميز عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط.

كما أوضحت أن استهداف المسابقة لمنتجي المواد الغذائية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خاصة السيدات، تُعد فرصة عظيمة للترويج لمنتجاتهم ودعم المبادرات التي أطلقتها الدولة لرعاية تلك الفئات.

وأشار نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المسابقة تتم في إطار برنامج عالمي للحفاظ على الهوية التاريخية، والتعريف بما يتم إنتاجه بكل منطقة وتاريخها، مشيرًا أيضاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج بعدد من الدول، كما أكد أن دمياط تشتهر بصناعات غذائية متميزة وتُعد فرصة كبيرة لإشراكها بالمسابقة.

ومن جانبه استعرض المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنشطة الغرفة، والخدمات التي تقدمها للأعضاء، وأيضاً الدور الذي تلعبه لتطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هذا إلى جانب عرض ما حققته الغرفة من تعاون مع عدد من المؤسسات لتمويل القطاعات الغذائية المختلفة لتحقيق التأثير الايجابي للتواجد بالأسواق وتوفير فرص عمل لائقة، كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه الغرفة لدعم المنشآت المشاركة بالمسابقة.

فيما وقد شهدت الندوة استعراض مراحل المسابقة وآلية التسجيل، والشروط التي تتضمنها، كما تختتم فعاليات المسابقة بإقامة حفل لتوزيع جوائز للمنتجين الفائزين، وتنظيم معرض للمنتجات الغذائية التراثية مقرر تنفيذه يومي ٢٦،٢٥ مارس.

وتستهدف المسابقة منتجات الحلويات والفاكهة المصنعة "التمور، العجوة، الفاكهة المجففة، المركبات، العسل الأسود، العصائر، الحلاوة الطحينية، عسل النحل"، منتجات الألبان "الجبن، السمن، الزبدة، الكشك"، الخضروات والزيوت والأعشاب العطرية "الملوخية، الفلافل، المخللات، زيت بذور الكتان، زيت الزيتون، زيت بذرة القطن، الاعشاب"، الحبوب ومنتجاتها الأرز، الخبز، الفطير، منتجات الحبوب الأخرى.