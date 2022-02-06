الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بوستر لكل فنان.. «أحفاد ريا وسكينة» تستعد لانطلاق أولى عروضها الأربعاء (صور)

أحفاد ريا وسكينة
أحفاد ريا وسكينة

يستعد أبطال مسرحية “أحفاد ريا وسكينة” لانطلاق أولى عروضها يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 من شهر فبراير الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

وأفرجهت الجهة المنتجة للعمل بوسترات دعائية جديدة ومنفردة لأبطال المسرحية التي تطغى عليها طابع الكوميديا وتدور أحداثها حول أحفاد القاتلتان الشهيراتان بالإسكندرية بالعشرينات “ريا وسكينة” ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربني وياسمين رئيس.

 

ويشارك دينا الشربيني في المسرحية كل من ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.

من جهة أخرى، تعود دينا الشربيني بعد انتهاء عرض لمسرحية بالسعودية لتستكمل تصوير مسلسل "المشوار" بجانب النجم محمد رمضان ويشارك في بطولته كل من: بيومى فؤاد، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويشهد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربينى للمرة الثانية بعد فيلم "جواب اعتقال".

وآخر اعمال دينا الشربيني الفنية، يعرض داخل دور العرض السينمائية حاليًا وهو فيلم "حامل اللقب"، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد، وتجسد الفنانة دينا الشربينى فى فيلم "حامل اللقب"، الذى طرح بدور العرض يوم 2 فبراير الماضي، دور طبيبة نساء وتوليد تحلم بالإنجاب، وهى زوجة الفنان هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم، والذى يجسد فيه شخصية لاعب كرة قدم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مشوق.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا بجانب هشام ماجد ودينا الشربينى، منهم أحمد فتحى ومحمد سلام، ودنيا ماهر، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

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