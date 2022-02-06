أسبوع يفصل صناع «الحلم» عن الانتهاء من التصوير

يواصل صناع مسلسل “الحلم” تصوير مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج حسني صالح يكثف ساعات التصوير للانتهاء من تصوير مشاهد العمل خلال أيام، مؤكدًا أنهم لم يتبقى لهم سوى اسبوع فقط ليرفع بعدها شعار “فركش”، ويتفرغ بعد ذلك لمونتاج الحلقات الأخيرة وتسليمها للقناة العارضة.

مسلسل "الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب .

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.

يُعرض مسلسل "الحلم" من بطولة محمد رياض ورانيا فريد شوقى وأنوشكا، يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى الـ9 مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، على أن تكون ثانى إعادة في الـ12 ظهرًا فى اليوم التالي.

مسلسل "الحلم" يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبورية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبدالله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.