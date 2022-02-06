الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد تطوير حضانات وعناية مستشفى الإبراهيمية

تطوير حضانات وعناية
تطوير حضانات وعناية مستشفى الإبراهيمية

 مر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى الإبراهيمية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث جاري عمل التوسعات اللازمة لقسم العناية المركزة واستيعاب أكبر عدد من المرضى، لتتسع إلى ١٢ سرير بدلا من ٧ أسرة، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، موجهاً مدير المستشفى بمتابعة الأعمال الجارية وسرعة الانتهاء منها لخدمة المرضي بمركز ومدينة الإبراهيمية.

يأتي ذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى، وبعد تطوير قسم الحضانات الجديد، والتشغيل التجريبي له منذ عدة أسابيع، ويسع لعدد ٢٥ حضانة بدلا من ١٦ حضانة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، ومدى التزامهم بارتداء الواقيات الشخصية واتباعهم لسياسات مكافحة العدوى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي بالمستشفى.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، قد قام بالمرور على مشروع وحدة طب الأسرة بالمهدية التابع للإدارة الصحية بههيا، والمدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للإحلال والتجديد، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به، بتكلفة تقديرية ٥ مليون جنيه.

 وقام وكيل الوزارة بتفقد الأقسام والغرف الموجودة بالوحدة، والوقوف على آخر مستجدات المشروع، يرافقه لجنة من مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ووجه وكيل الوزارة ببعض الملاحظات في أعمال التشطيبات لتداركها قبل الاستلام النهائي، بما تتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، مكلفاً مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة الرعاية الأساسية ومدير الإدارة الصحية بههيا بالمتابعة المستمرة للأعمال المتبقية وتشكيل لجنة من المديرية لسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحي، لتجهيز وتشغيل الوحدة لخدمة أهالي قرية المهدية والقرى المحيطة بها.

مستشفى مرضى انتظام متابعة الطوارئ شخصية خدمات وزارة الصحة

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وائل لطفي

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