الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض لأعمال الفنان الغول أحمد بمركز الجزيرة للفنون.. الأربعاء

الغول أحمد
الغول أحمد

يستضيف مركز الجزيرة للفنون معرضا لأعمال الفنان الراحل الغول أحمد، يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً  بمقر مركز الجزيرة للفنون.

الغول أحمد حصل بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت جامعة الإسكندرية 1963 وماجستير الفنون الجميلة بالإسكندرية 1971 ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة عام 1977. 

كان عضوًا بجمعية الفنانين والكتاب بأتيلييه الإسكندرية ، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية محبى الفنون الجميلة، عضو جمعية فنانى وكالة الغورى بالقاهرة، عضو جمعية خريجى الفنون الجميلة.

عمل أستاذ ورئيس قسم النحت 1988 وحتى 1993/7/30. واستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة من 1993/7/30 

أقام عدة معارض خاصة مثل معرض بالمركز الثقافى الالمانى بالإسكندرية 1973 و  معرض بمتحف الفنان محمود سعيد 1978- الإسكندرية  ومعرض بكلية الفنون الجميلة 1983- الإسكندرية و معرض بفندق لاندمارك 1994/9/2- الإسكندرية، و معرض ( إعادة رؤية ) بقاعة ( خان المغربى ) مايو 2010 .

عمل الفنان لوحة رفع العلم بانوراما 6 اكتوبر- القاهرة، وتمثال شخصى للرئيس السادات بميت ابو الكوم - المنوفية، وأقام الفنان ` نصب تذكارى` بمدينة الإسكندرية بميدان سعد زغلول بالإسكندرية لعام 1977، ونحت بارز بسيدى برانى للقوات المسلحة ، و نحت بارز لمعهد ضباط الشرطة بالزمالك - القاهرة.

حصد الجائزة التشجيعية لمعرض النحت فى الهواء الطلق 1981، و درع الغرف التجارية 1997- الإسكندرية و شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية.

للفنان الغول أحمد عدة مقتنيات فنية في عدة أماكن داخل مصر مثل متحف الفن المصرى الحديث بالقاهرة ومركز القاهرة الدولى للمؤتمرات - بمدينة نصر، و المركز الثقافى المصرى بروما ونقابة الاطباء بالإسكندرية ، متحف الفن المصرى الحديث.

مركز الجزيرة للفنون معرض استيعادي الغول أحمد المرصفي

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وائل لطفي

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