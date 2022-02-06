الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال نظر استئناف فتاة «التيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدًا الإثنين، استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق، بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العام، فضلا عن فيديوهات جنسية لها. 

وبمواجهة المتهمة بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها، وأنها تمارس الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية. وأشارت المتهمة، إلى أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

استئناف محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ريناد عماد ممارسة الأعمال المنافية للاداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أسهل طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء