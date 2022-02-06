الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بختام التعاملات.. و«السوقى» يربح 2.1 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها لدى ختام معاملات اليوم الأحد – أول تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 752 مليار جنيه، مقابل 749.9 مليار جنيه، نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس30" بنسبة بلغت 44. 0%، بما يعادل 51.49 نقطة، ليغلق عند مستوى 11689.55 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 51. 0%، بما يعادل 10.98 نقطة، ليغلق عند مستوى 2174.18 نقطة.

 وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 61. 0%، بما يعادل 19.59 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3212.61 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 647.7 مليون جنيه على الأسهم، وذلك بالتعامل على نحو 321.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنقيذ حوالي 31.19 ألف صفقة شراء وبيع.

 

 

 

 

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