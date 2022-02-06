الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسهل طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومى

الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

يبحث الكثير من المواطنين، على محركات البحث على الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، وطرق تسديدها.

ودائما ما تتصدر قائمة البحث الرئيسية على جوجل، كلمة الاستعلام عن مخالفات المرور، لرغبة العديد من مالكي السيارات والسائقين، في معرفة قيمة المخالفة ونوعها لسدادها.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 بالرقم القومي

خلال التقرير التالي نسرد طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 بالرقم القومي، والمواقع المخصصة لذلك.

في البداية نوضح أن وزارة الداخلية خصصت موقعا إلكترونيًا، يتمكن المواطن من خلاله من معرفة نوع المخالفة وقيمتها ويتمكن من تسديدها، إلكترونيا. 

وخصصت الإدارة العامة للمرور الموقع التالي لمعرفة المخالفات من هنا.

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برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2022

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حملات ردار ترصد مخالفات قواعد المرور على الطرق السريعة

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كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2021 برقم اللوحة

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إدارة المرور تضبط 5010 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

رابط النيابة العامة لمخالفات المرور

كما يوجد أكثر من موقع وفرتها الجهات المختصة  للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، ومنها بوابة خدمات المرور ومنصة مصر الرقيمة وموقع وزارة الداخلية بوابة مرور مصر جميعها خصصتها الإدارة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم التظلمات والتصالح الفورى عليها دون جهد أو إهدار للوقت.

وللدخول على موقع النيابة العامة يتم الضغط هنا.

ويقدم موقع النيابة العامة، خدمات نيابات المرور، والاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

كما يحتوي الموقع على خدمة الدفع عند الاستلام، وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، وخدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

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وائل لطفي

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