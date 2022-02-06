أسهل طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومى

يبحث الكثير من المواطنين، على محركات البحث على الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، وطرق تسديدها.

ودائما ما تتصدر قائمة البحث الرئيسية على جوجل، كلمة الاستعلام عن مخالفات المرور، لرغبة العديد من مالكي السيارات والسائقين، في معرفة قيمة المخالفة ونوعها لسدادها.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 بالرقم القومي

خلال التقرير التالي نسرد طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 بالرقم القومي، والمواقع المخصصة لذلك.

في البداية نوضح أن وزارة الداخلية خصصت موقعا إلكترونيًا، يتمكن المواطن من خلاله من معرفة نوع المخالفة وقيمتها ويتمكن من تسديدها، إلكترونيا.

وخصصت الإدارة العامة للمرور الموقع التالي لمعرفة المخالفات من هنا.

رابط النيابة العامة لمخالفات المرور

كما يوجد أكثر من موقع وفرتها الجهات المختصة للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، ومنها بوابة خدمات المرور ومنصة مصر الرقيمة وموقع وزارة الداخلية بوابة مرور مصر جميعها خصصتها الإدارة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم التظلمات والتصالح الفورى عليها دون جهد أو إهدار للوقت.

وللدخول على موقع النيابة العامة يتم الضغط هنا.

ويقدم موقع النيابة العامة، خدمات نيابات المرور، والاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

كما يحتوي الموقع على خدمة الدفع عند الاستلام، وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، وخدمة توصيل شهادة براءة الذمة.